Luto leva milhares a aguardarem em fila para se despedirem de Gorbachov

As imagens que chegaram de Moscovo este sábado mostram milhares de pessoas em filas perto da Salão dos Pilares da Casa dos Sindicatos, o local icónico escolhido para o funeral de Mikhail Gorbachov, algumas delas com cravos nas mãos. A despedida pública do antigo líder soviético durou cerca de três horas e meia e de acordo com a CNN internacional, nem todos puderam dizer adeus: cerimónia terminou apesar de ainda haver pessoas no exterior à espera para prestarem homenagem.

O ‘The Guardian’ descreve que houve forte presença policial no centro de Moscovo, com polícia armada e veículos blindados.

O funeral de caixão aberto teve uma guarda de honra de dois membros do regimento de elite do Kremlin, descreveu a Reuters, acrescentando que a filha de Gorbachev, Irina, estava presente com as suas duas filhas e amigos próximos da família.

A fazer o luto estavam também vários jovens russos, nascidos já depois do colapso da União Soviética. “Sim, ele fez alguns erros sócio-económicos sérios, mas isso não é nada comparado ao que ele fez pela liberdade de imprensa e pelas relações internacionais. Coisas como a queda do muro de Berlim”, disse Oleg, de 22 anos, à Reuters.

O historiador russo Andrey Zubov mostrou-se desapontado com o volume de pessoas que se foi despedir de Gorbachov, observando que “não é muito” terem aparecido milhares de pessoas para “honrar uma pessoa que nos deu liberdade”. E traçou uma comparação com o funeral de Estaline, em 1953: “centenas de milhares de pessoas apareceram e algumas morreram num esmagamento”.

Conhecido por ter derrubado a Cortina de Ferro, Gorbatchov deixou um legado que divide opiniões. Lembrado em todo o mundo pelo seu papel na transição pacífica pós-guerra fria, era visto por muitos, no seu país, como responsável pelo colapso económico soviético.

Gorbachev morreu na terça-feira aos 91 anos e foi enterrado no cemitério Novodevichy de Moscovo ao lado da sua mulher, Raísa.

Putin ausente

Quem marcou pela ausência foi o Presidente da Rússia, Vladimir Putin. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já tinha explicado que Putin não estaria presente devido à sua agenda de trabalho, mas que a cerimónia contaria com uma guarda de honra. Na quinta-feira Putin prestou homenagem no hospital de Moscovo onde Gorbachov faleceu.

epa | ekaterina shtukina/sputnik/kremlin pool / pool

O Salão dos Pilares da Casa dos Sindicatos foi usado desde os tempos soviéticos para funerais de Estado, mas a cerimónia não contou com esse título, que implicaria a presença de Putin e convites a líderes estrangeiros para marcarem presença.

A ausência de convites não impediu a presença de representantes internacionais. Viktor Orbán, esteve presente no funeral e pousou flores sobre o caixão de Gorbachov. Apesar da deslocação a Moscovo, o primeiro-ministro nacionalista húngaro, que tem sido uma voz dissonante dentro da União Europeia nas medidas tomadas contra a Rússia, não tinha encontro marcado com Putin. “Tanto quanto sabemos, só vai voar para dizer adeus a Gorbachev. Não houve vontade para reuniões”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à agência RIA Novosti, citado pelo jornal ‘The Guardian’.

O embaixador dos Estados Unidos para a Rússia, John Sullivan, e a embaixadora do Reino Unido para a Rússia, Deborah Bronnert, também estiveram presentes. As cerimónias fúnebres também contaram com a presença de Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, presidido por Putin e presidente da Rússia entre 2008-2012.

Putin, que chegou a lamentar o colapso da União Soviética como "a maior catástrofe geopolítica do século", evitou críticas pessoais explícitas a Gorbachev, mas culpou-o repetidamente por não conseguir obter compromissos escritos do Ocidente que excluíssem a expansão da NATO para leste.

A questão tem prejudicado as relações Rússia-Oeste durante décadas e fomentado tensões que explodiram este ano, quando o líder russo enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Numa carta de condolências, Putin descreveu Gorbachev como um homem que deixou "um enorme impacto no curso da história mundial": "Ele percebeu profundamente que eram necessárias reformas e tentou oferecer as suas soluções para os problemas agudos", disse Putin citado pela AP.

A cerimónia fúnebre de Gorbachev contrastou com um funeral de Estado de 2007 dado a Boris Ieltsin, o primeiro líder russo pós-soviético e que preparou o palco para Putin ganhar a presidência ao renunciar ao cargo.