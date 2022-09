Sobe para 104 o número de mortos nas inundações no Sudão

O número total de mortos devido às inundações no Sudão, desde o início da estação chuvosa do país em maio, subiu para 104, adiantaram esta quinta-feira as autoridades sudanesas.

“As inundações e chuvas provocaram a morte de 104 pessoas e deixaram cerca de 96 feridos”, informou o Conselho Nacional de Defesa Civil do Sudão, citado em comunicado.

Também destacou que a água acumulada e as tempestades causaram o colapso total de quase 33.000 casas, enquanto outras 45.000 sofreram danos parciais.

Além disso, 195 estabelecimentos públicos também foram afetados, incluindo hospitais e escolas.

No dia 21 de agosto, o Conselho de Ministros sudanês decretou estado de emergência em todo o país devido às inundações, que atingiram especialmente seis estados onde passa o rio Nilo.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) estima que até ao final de setembro, quando termina a estação chuvosa, cerca de 460 mil pessoas poderão ser afetadas.

Uma das temporadas de inundações recentes mais destrutivas foi a de 2020, que deixou 138 mortos, 900 mil afetados e 2,2 milhões de hectares de plantações destruídos, segundo a ONU.

O Sudão está sem um governo em funcionamento desde que um golpe militar em outubro de 2021 interrompeu o processo de transição democrática lançado após o derrube em 2019 do ditador Omar al-Bashir, na sequência de protestos populares.

A estação chuvosa do Sudão geralmente começa em junho e dura até ao final de setembro, com picos de inundações em agosto e setembro.

Mais de 80 pessoas morreram no ano passado em incidentes relacionados com inundações durante a estação chuvosa.