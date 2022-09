Entre Hamlet e Rei Lear: imprensa russa reage à morte de Mikhail Gorbatchov

A morte de Mikhail Gorbatchov, o dirigente que no Ocidente é sinónimo da abertura da União Soviética ao mundo — e, em última análise, do seu fim — é o assunto de maior destaque na agência estatal russa Tass . As manchetes indicam como o Kremlin vai gerir o acontecimento marcante, numa altura em que a Rússia está cada vez mais isolada na sequência da invasão da Ucrânia.

