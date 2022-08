Massacre de Munique, 50 anos depois: governo alemão chega a acordo para indeminzar familiares das 11 vítimas

Os familiares das vítimas do massacre dos Jogos Olímpicos de 1972, em Munique, chegaram a acordo com o governo alemão para serem indemnizados, a poucos dias da cerimónia que assinala os 50 anos do massacre em que 11 cidadãos israelitas perderam a vida. A cerimónia acontece a 5 de setembro, e inicialmente iria ser boicotada pelos familiares das vítimas.

“O governo está satisfeito por ter sido possível chegar a acordo com os familiares em relação ao conceito do 50º aniversário”, disse fonte oficial do gabinete de Olaf Scholz, Chanceler alemão, citado pelo “The Guardian”.

Segundo o jornal alemão "Süddeutsche Zeitung", o valor da indemnização é de 28 milhões de euros, um montante superior aos 10 milhões de euros inicialmente oferecidos pelo governo de Berlim. O acordo pressupõe também a abertura ao público dos arquivos históricos sobre o que aconteceu. Essas informações serão investigadas por uma comissão de historiadores alemães e israelitas.

Nesse dia de 5 setembro de 1972, 11 atletas de Israel foram assassinados pela organização Black September depois de terem sido feitos reféns na base área de Fürstenfeldbruck. Um agente da polícia e cinco dos criminosos também morreram no tiroteio.

Na altura, as autoridades alemães foram criticadas pela falta de medidas de segurança durante a situação envolvendo reféns: foram colocados no terreno agentes da polícia sem treino de sniper, e um primeiro plano de atuação foi abortado depois de ter ficado claro que que os raptores conseguiam acompanhar as movimentações da polícia através da televisão.

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, vai tornar-se no primeiro representante eleito da Alemanha a pedir oficialmente desculpa por estas falhas de segurança, avançou também o "Süddeutsche Zeitung". “O acordo não é capaz de sarar todas as feridas”, disse Steinmeier em comunicado esta quarta-feira. “Mas abre uma porta".