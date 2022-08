Família Bolsonaro comprou mais de 50 imóveis com dinheiro vivo

Uma investigação do jornal UOL concluiu que a família do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, comprou 51 imóveis utilizando dinheiro vivo nos últimos 30 anos.

Desde 1990 até hoje, o Presidente, os seus três filhos mais velhos, a sua mãe, cinco irmãos seus e duas ex-mulheres compraram 107 imóveis, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília, sendo que pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, noticiou o jornal.

Segundo esta publicação, os pagamentos "em moeda corrente nacional", ao valor de hoje, correspondem a mais de 25 milhões de reais (cerca de cinco milhões de euros).

Jair Bolsonaro já reagiu à investigação e questionou: “Qual é o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel, eu não sei o que está escrito na matéria... Qual é o problema?".

Posteriormente, o Presidente comentou ainda as notícias que criticam os seus familiares a viver em São Paulo. “O que eu tenho a ver com o negócio deles?”

Jair Bolsonaro mostrou-se ainda convicto de que a revelação “não vai ter” repercussões na corrida eleitoral e disse não temer ser investigado. “Então tudo bem. Investiga, meu Deus do céu. Quantos imóveis são? Mais de cem imóveis... Quem comprou? Eu? A minha família? Meus filhos já foram investigados. Desde quando eu assumi, quatro anos de pancada em cima do Flávio, do Carlos, Eduardo menos... Familiares meus do Vale do Ribeira. Eu tenho cinco irmãos no Vale do Ribeira.”

Para se defender, o líder do Brasil voltou a atacar a comunicação, afirmando que o UOL é “um órgão de imprensa que não tem mais qualquer credibilidade no Brasil”.

“Se formos punidos por fake news, iriam fechar muitos órgãos de imprensa. Sou o primeiro a defender a imprensa. Pode continuar me criticando sem problema nenhum”, disse minutos antes durante um evento no qual participou em Brasília esta terça-feira.