Espanha: criança morre após ser atingida por bola de granizo

Uma menina, com 20 meses, morreu depois de ser atingida por uma pedra de granizo com mais de 10 centímetros. O acidente ocorreu, segundo o jornal “El Mundo”, durante uma tempestade de granizo registada no final da tarde desta terça-feira na cidade de La Bisbal d'Empordà (Girona), em Espanha.

A criança foi transferida para o Hospital Trueta de Girona, de acordo com uma fonte do município, onde acabou por falecer esta manhã. Para além da morte da menina, o granizo provocou ainda ferimentos numa mulher, que se encontra no mesmo hospital.

As pedras de 10 centímetros acabaram por partir várias janelas, carros e telhados.