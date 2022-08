Morreu Mikhail Gorbatchov. Tinha 91 anos

Morreu esta terça-feira Mikhail Gorbatchov, o último presidente da antiga União Soviética e um dos responsáveis pelo fim da Guerra Fria. Tinha 91 anos e estava há algum tempo com a saúde debilitada. A informação está a ser avançada pela Associated Press e pela Reuters, que cita a agência de notícias russa TASS, que fala numa “doença longa e grave” como a causa da morte.

Gorbatchov esteve por trás da abertura do bloco soviético ao mundo ocidental, mas não foi capaz de conter os protestos que várias repúblicas soviéticas iniciaram em 1989 contra o comunismo e a favor da independência, tendo acabado por assistir à desintegração do bloco de leste durante os dois anos seguintes.

O estadista tornou-se secretário-geral do Partido Comunista Soviético em 1985, aos 54 anos. Introduziu uma série de reformas económicas e sociais, incluindo mais liberdade de expressão e de imprensa. Estas políticas foram o grande desígnio do seu trabalho político, mas acabaram por ser decisivas para fomentar a luta por mais independência em várias repúblicas soviéticas, incluindo Letónia, Lituânia e Estónia, culminando no fim da União Soviética.

O seu legado político nunca foi consensual na Rússia atual. Ruslan Grinberg, um economista russo, visitou Gorbatchov no hospital no dia 30 de junho. “Ele deu-nos a todos a liberdade, mas nós não sabemos o que fazer com ela”, desabafou à agência de notícias militares russa Zvezda.

Mikhail Gorbatchov vai ser enterrado em Moscovo junto da sua mulher, Raisa, que faleceu em 1999, de acordo com a TASS, que cita uma fonte próxima da família.

Vladimir Putin, presidente russo, já expressou as suas condolências pela morte do ex-líder soviético, segundo a agência estatal de Moscovo Interfax.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, afirmou que “o seu legado não será esquecido”, lembrando o papel “crucial” de Gorbatchov no final da Guerra Fria e na abertura da União Soviética ao Ocidente.

O primeiro-ministro da Irlanda também já prestou homenagem ao ex-líder soviético. “Triste por saber da morte de Mikhail Gorbatchov. O seu sentido histórico e o seu compromisso com reformas e na construção de pontes com o Ocidente mudaram o mundo”, escreveu Micheál Martin no Twitter.

Também Portugal já comentou a morte através do Presidente da Assembleia da República. “Na hora da sua morte, homenageio Mikhail Gorbachev. Ele foi essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no Leste da Europa", escreveu no Twitter Augusto Santos Silva.