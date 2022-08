Era o último sobrevivente da comunidade: morreu o "Índio do Buraco", que vivia há 26 anos em isolamento na Amazónia

Morreu o "Índio do Buraco" (também conhecido como "Índio Tanaru"), um indígena que vivia há 26 anos em isolamento voluntário na selva amazónica, no Brasil. Era considerado o último da sua comunidade e um dos homens mais solitários do Brasil.

A notícia foi avançada em comunicado pela Fundação Nacional do Índio (Funai), no sábado. De acordo com esta instituição estatal, que há mais de duas décadas monitorizava e protegia o indígena, o corpo foi encontrado sem vida na passada terça-feira, na sua habitação, localizada na Terra Indígena Tanaru. Terá morrido de causas naturais.

“O corpo do indígena foi encontrado dentro da sua rede de dormir em sua palhoça localizada na Terra Indígena Tanaru, no último dia 23 de agosto, durante a ronda de monitoramento e vigilância territorial”, explica a Funai. “Não havia vestígios da presença de pessoas no local, tampouco foram avistadas marcações na mata durante o percurso. Também não havia sinais de violência ou luta. Os pertences, utensílios e objetos utilizados costumeiramente pelo indígena permaneciam em seus devidos lugares.”

“Ele foi encontrado na rede e coberto de penas de arara", acrescentou Marcelo dos Santos, um dos especialistas da equipa de monitorização, em declarações à agência Amazônia Real. “Acreditamos que o corpo, isso é só especulação, não sou legista, estava lá há uns 40 a 50 dias. Ele estava esperando a morte, não tinha sinais de violência. O Altair fazia visitas, quatro ou cinco vezes por ano. Mas é preciso investigar se houve alguma doença ou contaminação.”

survival internacional/divulgação

O homem vivia em isolamento voluntário há mais de duas décadas e acredita-se que teria cerca de 60 anos. "O indígena era o único sobrevivente da sua comunidade, de etnia desconhecida", explica o Funai. Após o massacre da sua comunidade, em 1995, terá optado por viver sozinho na Amazónia, onde habitava numa área de cerca de 80 quilómetros quadrados, cercada por fazendas de gado. Para a sua proteção, a entrada neste território está proibida por lei.

É precisamente este o território em que as autoridades planeiam sepultá-lo. Para já, o corpo foi transladado para Brasília, onde será analisado - juntamente com outros indícios recolhidos no local - pelo Instituto Nacional de Criminalística.

O "Índio Tanaru" era monitorizado através da Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, no estado brasileiro de Rondônia. De três em três meses, uma equipa aproximava-se do local para averiguar o seu bem-estar e garantir que o seu território não tinha sido invadido. Contudo, a equipa não estabelecia contacto direto com o indígena.

Por via desse acompanhamento, a Funai sabia que, ao longo de 26 anos, o indígena viveu em 53 casas cobertas de palha - palhoças -, seguindo o mesmo padrão arquitetónico, "com uma única porta de entrada e saída e sempre com um buraco no interior da casa". Este costume valeu-lhe uma segunda alcunha, “Índio do Buraco”.

De acordo com o governo brasileiro, existem atualmente "cerca de 114 registos da presença de índios isolados em toda a Amazónia Legal". Trata-se de “grupos indígenas com ausência de relações permanentes com as sociedades nacionais ou com pouca frequência de interação, seja com não-índios, seja com outros povos indígenas”, define o Centro de Trabalho Indigenista.

No Brasil, existem várias iniciativas que visam a proteção e promoção dos direitos destes indivíduos e comunidades. Contudo, as ONG ligadas a esta área têm vindo a alertar para uma degradação das condições nos últimos quatro anos, desde a chegada de Jair Bolsonaro ao poder, em Brasília.