Grupo de mulheres manifestou-se em Roma pelo acesso ao sacerdócio

Um pequeno grupo de mulheres manifestou-se esta segunda-feira em Roma a favor da ordenação sacerdotal das mulheres, que é proibido pela Igreja Católica. O protesto ocorreu junto ao prédio que acolhe uma reunião de cardeais de todo o mundo, que discutem mudanças nas regras da Cúria Romana, noticiou a agência ANSA.

As mulheres exibiram guarda-sóis com frases em inglês que diziam: “ordenar mulher”, "os homens governam", "sexismo é um pecado cardinal", "reforma significa mulheres", "mais do que metade da Igreja", "ouça a Igreja" ou "aqui há mulheres extraordinárias". A polícia do Vaticano levou as manifestantes para interrogatório.

As manifestantes têm feito campanha pelo acesso das mulheres ao sacerdócio, como ocorrem em outras igrejas cristãs há muitos anos. O Papa Francisco nomeou 20 novos cardeais, numa cerimónia que decorreu sábado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que irão ajudar a escolher o seu sucessor.

O sumo pontífice da Igreja Católica, que ultimamente é visto numa cadeira de rodas devido a problemas no joelho, reacendeu a especulação de que poderia renunciar mais cedo, tal como fez o seu antecessor Bento XVI, em 2013, após ter visitado, no domingo, o santuário do primeiro papa a abdicar, Celestino V, em 1294.