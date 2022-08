Brasil: Polícia Federal investiga empresários bolsonaristas que defenderam golpe de Estado contra Lula da Silva

O primeiro grande atrito entre empresários bolsonaristas e o poder judiciário brasileiro aconteceu esta semana, na fase inicial da campanha eleitoral. Conversas privadas num grupo de empresários que revelam apoiar um golpe de Estado caso Lula da Silva seja eleito nas presidenciais deste ano, motivaram uma ação de busca e apreensão da Polícia Federal, com autorização do Supremo Tribunal Federal. A ordem partiu do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que acabou de tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

