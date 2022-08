Avião israelita fez o primeiro sobrevoo pelo espaço aéreo da Arábia Saudita

Um avião de passageiros israelita sobrevoou esta terça-feira a Arábia Saudita, no primeiro voo sobre este território desde que o reino árabe concordou, em julho, em abrir o espaço aéreo a todos os voos civis de Israel.

O voo, da companhia aérea israelita Arkia, em direção às ilhas Seychelles, partiu de madrugada do aeroporto Ben Gurion, perto de Telavive, e voou ao longo da costa saudita do Mar Vermelho, reduzindo assim o tempo de viagem em 20 minutos.

Desde os Acordos de Abraão de 2020 - mediados pelos Estados Unidos, e com os quais Israel normalizou as relações com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein -, a Arábia Saudita permitiu que as companhias aéreas israelitas passassem a usar o seu espaço aéreo, desde que o seu destino fosse um desses dois países.

Mas essa autorização foi estendida no mês passado, quando a Arábia Saudita tomou a decisão sem precedentes de abrir totalmente o seu espaço aéreo para todos os voos civis de Israel, independentemente do destino.

O anúncio desta decisão ocorreu durante a recente viagem ao Médio Oriente do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tem mediado uma reaproximação entre Israel e a Arábia Saudita, que não mantêm relações diplomáticas.

Israel quer que a Arábia Saudita concorde em normalizar as relações bilaterais e olha para a decisão de abrir o espaço aéreo como um primeiro passo, algo que Riade nega.

A possibilidade de sobrevoar a Arábia Saudita também permite que as companhias aéreas israelitas reduzam significativamente a duração do trajeto das viagens para a Ásia, embora, para encurtá-las ainda mais, tenham de passar por Omã, outro país da região com o qual Israel não mantém relações diplomáticas.