Tiroteio em bairro de Atlanta faz dois mortos e um ferido, suspeita detida

Uma mulher matou esta segunda-feira a tiro duas pessoas e feriu outra, em dois locais diferentes no bairro de Midtown, em Atlanta, acabando por ser detida no aeroporto da cidade, adiantou a polícia norte-americana. A polícia de Atlanta não especificou imediatamente o motivo do ataque ou se as vítimas era o alvo, noticiou a agência Associated Press (AP).

O alerta para o incidente no bairro comercial e movimentado em Atlanta, Estado da Geórgia, ocorreu pelas 13h45 (18h45 em Lisboa) No primeiro local, uma das vítimas morreu enquanto a outra foi transportada para o hospital, explicou a polícia.

Enquanto respondia ao primeiro tiroteio, a polícia recebeu um outro alerta para tiros junto a um outro edifício a menos de 1,5 quilómetros. Um terceira pessoa foi alvejada e transportada para o hospital, mas morreu mais tarde.

A suspeita esteve inicialmente em fuga, com a polícia a encerrar algumas ruas e a indicar aos moradores de alguns prédios para que permanecessem nas suas casas. Depois, a força policial explicou que a “extensa rede de câmaras” ajudou a localizar a mulher suspeita do tiroteio, no Aeroporto Internacional Hartsfield Jackson Atlanta.