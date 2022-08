Do Mar Negro para Antalya: a migração dos russos ajudou o turismo turco a bater recordes em 2022

A Turquia está a ter um excelente verão em termos turísticos, com todos os indicadores a igualarem ou ultrapassarem os níveis pré-pandemia. O ministro turco do Turismo, Mehmet Ersoy, reviu recentemente em alta os objetivos para este ano: 47 milhões de turistas estrangeiros, e uma receita total de cerca de 37 mil milhões de euros, valores superiores aos de 2019. Três fatores ajudam a explicar estes números – preços muito competitivos, em virtude da desvalorização da moeda turca, que perdeu mais de 50% do seu valor nos últimos 12 meses, um esforço de diversificação de mercados fornecedores e o turismo russo.

