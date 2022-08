O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, 65 anos, testou positivo à covid-19, este domingo, anunciou o seu gabinete.

O chefe de Governo tinha acabado de regressar de férias. Está na residência oficial com sintomas considerados ligeiros, como tosse e febre.

O Japão está a lidar com um crescimento de infecções por coronavírus, considerado "recorde, e que está a afetar as empresas do país que é a terceira maior economia do mundo" , escreve a agência Nikkei.