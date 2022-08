“Onde foi que o Brasil se ferrou?”. A explicação (possível) no bicentenário da Independência

Brasília é uma ilha da fantasia. Uma cidade sem indústrias, com o maior PIB per capita do Brasil, que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é duas vezes e meia maior do que a média nacional. Ali há dois mundos: o da Península dos Ministros e das mansões que margeiam o Lago Sul; e o das cidades-satélite, onde grassam a miséria e a violência. O dinheiro público sustenta a vida faustosa de políticos, membros do sistema judiciário, militares e seus familiares num país com uma das maiores desigualdades sociais do mundo.

Um levantamento recente feito pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) mostra que o Brasil voltou ao mapa da fome e que 61 milhões de pessoas enfrentam dificuldades para conseguir comida. Entre elas, 33 milhões passam fome e estão abaixo da linha da pobreza.