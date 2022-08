Monkeypox: Cuba confirma primeiro caso num turista italiano em estado crítico

Cuba confirmou neste domingo o primeiro caso de Monkeypox no país, num turista italiano que se encontra em estado crítico, anunciou o Ministério da Saúde Pública cubano. O homem está “em estado crítico, com perigo de vida", disse o ministério, num comunicado de imprensa citado pelo Granma, o órgão oficial do comité central do Partido Comunista Cubano.

O turista chegou ao país em 15 de agosto e, durante os dois dias seguintes, visitou vários locais nas províncias ocidentais do país. No dia 17, começou a apresentar sintomas da doença e no dia seguinte foi aos serviços de saúde, devido à persistência dos sintomas.

Os sintomas agravaram-se entretanto, exigindo transferência urgente para hospitalização e tratamento intensivo, e o homem chegou ao hospital em paragem cardiorrespiratória, da qual recuperou, embora permaneça em cuidados intensivos.

"A investigação epidemiológica está a ser realizada e as ações de controlo de surtos estão a ser realizadas, de acordo com o protocolo aprovado para lidar com esta doença no país", acrescentou a declaração.

Os sintomas mais comuns da doença varíola dos macacos são febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos com o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas.

Uma pessoa que esteja doente deixa de estar infecciosa apenas após a cura completa e a queda de crostas das lesões dermatológicas, período que poderá, eventualmente, ultrapassar quatro semanas.