Chuvas fortes causam mortes no Afeganistão. Lider talibã usa o twitter para fazer apelo aos empresários afegãos

Chuvas fortes provocaram inundações, e devastaram várias aldeias no leste do Afeganistão. O número de vítimas ainda é desconhecido, de acordo com as autoridades locais.

Embora as autoridades não tenham indicado um número oficial de mortos, vários meios de comunicação locais, incluindo o canal noticioso afegão Tolo, afirmam que pelo menos 10 pessoas morreram nas cheias do último dia só na província oriental de Logar. Segundo imagens divulgadas este domingo pela agência noticiosa estatal afegã Bakhtar, dezenas de casas, infraestruturas e campos agrícolas foram destruídas pelas cheias.

"Em muitas províncias ocorreram inundações que causaram perdas de vidas e de bens, o que nos causa grande tristeza. O governo está a fazer o seu melhor", disse o líder talibã Anas Haqqani no Twitter.

Por sua vez, Zahir Jan, membro dos Talibãs, referiu na mesma rede social que as inundações "causaram graves danos no distrito de Pashta de Logar, mas o número exato de baixas é desconhecido”.

O Ministério da Defesa do Governo Talibã diz que enviou ajuda de emergência às vítimas das cheias em vários distritos da província de Nangarhar.

O Departamento de Meteorologia do Afeganistão emitiu um alerta vermelho para dez províncias, incluindo Logar, Panjshir, Ghazni, e regiões de Kunar, devido às fortes chuvas previstas para as próximas 24 horas.

As dificuldades colocadas pelas chuvas incessantes tornam as operações de socorro às vítimas ainda mais difíceis, uma vez que o governo talibã tem recursos limitados para prestar assistência e depende fortemente das agências humanitárias.