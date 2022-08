Bolsonaro e Lula disputam votos, campanha eleitoral sobe de tom

Poucos dias após o início da campanha para a primeira volta das presidenciais de 2 de outubro, já parece distante o sonho de que o Brasil terá uma eleição em clima de paz. No dia seguinte à posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em que este reafirmou o compromisso com valores democráticos e com o resultado das urnas, o discurso de ódio proliferou nas redes sociais.

Grupos bolsonaristas radicalizaram as mensagens com os habituais ataques ao Supremo e pediram a interferência das Forças Armadas para a elaboração de uma nova Constituição. Ao mesmo tempo, circulam cada vez mais mensagens sobre o 7 de setembro, data do bicentenário da independência, para a qual Bolsonaro tem convocado os seus apoiantes a manifestarem-se na Praia de Copacabana, no Rio.