Descobertos 20 corpos mumificados no interior de um prédio no sul da Nigéria

Vinte corpos mumificados, incluindo de crianças, foram descobertos num edifício na Cidade de Benin, no sul da Nigéria, disse a polícia do país, que deteve três suspeitos.

Agentes da polícia armada invadiram o edifício na Cidade do Benin, a capital do estado de Edo, com base em informações secretas de que se tratava de um "santuário ritual suspeito", afirmou a porta-voz da polícia, Jennifer Iwegbu, numa declaração citada pela agência Associated Press.

"Quinze cadáveres masculinos mumificados, três cadáveres femininos mumificados e dois cadáveres infantis mumificados foram descobertos no local", a cerca de cinco quilómetros do centro da cidade, indicou.

As forças de segurança da Nigéria descobriram no passado tais santuários utilizados por ritualistas e raptores, mas esta descoberta é uma das mais chocantes da Nigéria nos últimos anos, tendo em conta o número de vítimas.

Muitos residentes chegaram ao edifício, expressando choque pelo que parecia ter sido uma operação oculta, mesmo dos vizinhos mais próximos. Não foi divulgado há quanto tempo os corpos estavam dentro do edifício e os suspeitos estavam a ser interrogados, segundo a polícia.

Os três suspeitos são jovens do sexo masculino e uma equipa médica da polícia faz parte das investigações, disse Iwegbu. "Está em curso um esforço intensivo para prender os outros suspeitos em fuga", acrescentou.