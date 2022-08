Israel e Turquia reatam relações diplomáticas ao mais alto nível

Culminar de um processo que dura há vários meses, a Turquia e Israel decidiram agora reatar as relações diplomáticas ao mais alto nível, enviando embaixadores para os respetivos países. Já há quatro anos que não havia embaixadores em Telavive e Ancara, estando as representações diplomáticas a ser lideradas por um chargé d´affaires.

O embaixador turco em Telvive tinha sido chamado em 2018, como forma de protesto contra a violência da resposta israelita aos protestos na fronteira entre Gaza e Israel, após o anúncio da transferência da embaixada americana para Jerusalém, que causou mais de 60 mortos. A tensão entre Israel e a Turquia dura já há dez anos, desde que comandos israelitas tomaram de assalto uma flotilha de barcos turcos que se dirigia para Gaza com ajuda humanitária, matando vários cidadãos turcos.

Reaproximação lenta

Há vários meses que os dois países tinham vindo a aproximar-se, com contactos vários e mesmo visitas bilaterais. Um dos temas que forçou esta aproximação terá sido a crise energética decorrente da guerra na Ucrânia, uma vez que Israel está a explorar jazidas de gás natural, que poderiam ser um alternativa ao gás russo, mas que teriam de ser transportadas para a Europa através da Turquia. Em março passado, o Presidente israelita Isaac Herzog visitou a Turquia, e em seguida o ministro dos Estrangeiros turco Mevlüt Çavuşoğlu deslocou-se a Israel.

Nos últimos dias, o primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, falou com o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e ambos decidiram reatar completamente as relações diplomáticas.

Esta normalização surge num quadro em que quer Israel quer Ancara procuram melhor entendimento com os países vizinhos. Há dois anos, Israel assinou os Acordos de Abraão, que resultaram na normalização das relações do Estado judaico com o Bahrain, os Emirados Árabes Unidos e com Marrocos. Já a Turquia tem tentando melhorar as suas relações com uma série de países com quem manteve diferendos, nomeadamente o Egito, os Emirados, e a Arábia Saudita.