Brasil. Posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral virou ato de defesa da democracia

A posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira à noite em Brasília, transformou-se de um evento solene num ato em defesa da democracia. Diante das mais altas autoridades da República, o comandante das eleições, que terão a primeira volta daqui a 46 dias, elogiou as urnas eletrónicas, o direito à liberdade de expressão e condenou o seu uso para difundir fake news. Moraes foi interrompido e aplaudido de pé várias vezes. Na tribuna, o Presidente Jair Bolsonaro permaneceu sentado e não sorriu durante toda a cerimónia.

