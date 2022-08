Apelido "embaraçoso": neta de Mussolini diz que não se candidata por Irmãos de Itália

Uma das netas de Mussolini, Rachele Mussolini, vereadora de Roma pelo partido “pós-fascista” Irmãos de Itália, liderado por Giorgia Meloni, declarou esta quarta-feira que não se candidatará às eleições de 25 de setembro para não embaraçar o partido.

A filha de 48 anos do filho pianista de jazz do ditador fascista italiano Benito Mussolini obteve o maior número de votos de todos os candidatos às eleições autárquicas do ano passado na capital italiana, mais de 8.600.

Contudo, em declarações à agência de notícias italiana ANSA, Rachele Mussolini disse que, apesar de ter sido convidada – embora não pelo partido -, decidira não se candidatar, por causa do seu apelido “embaraçoso”, que poria o partido Irmãos de Itália (FdI) à defesa, numa altura em que Meloni novamente condenou o fascismo.

“Se eu fosse candidata, o partido teria de defender-se e ficaria em dificuldades”, afirmou a vereadora, que tem o mesmo nome da mulher de Benito Mussolini (líder do Partido Republicano Fascista italiano desde 1919 e primeiro-ministro entre 1922 e 1943.

Meloni enviou na semana passada um vídeo à imprensa estrangeira em inglês, francês e espanhol, no qual defendia que a direita italiana há muito que “tinha passado o Fascismo à história”, com as suas “ignominiosas leis contra os judeus”, e afirmou que os FdI partilham valores com os conservadores britânicos, os republicanos norte-americanos e o israelita Likud.

A líder dos Irmãos de Itália classificou como irrelevantes os apelos de opositores para abandonar a chama tricolor neofascista do logótipo do partido.

As sondagens mais recentes indicam que Giorgia Meloni, de 45 anos, oriunda de um subúrbio romano de classe operária se tornará a primeira mulher e primeira-ministra “pós-fascista” após as legislativas antecipadas de 25 de setembro.