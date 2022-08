Presidenciais no Brasil. O arranque de uma campanha com risco de violência política

Horas depois de lamentar não poder falar sobre as presidenciais, Lula da Silva dava conta do arranque da campanha eleitoral nas redes sociais. “Aos 50 anos de vida pública, oito dos quais presidindo o país, volto ao lugar onde tudo começou: a porta da fábrica”, escreveu no Twitter. Na segunda-feira, a CNN Brasil escreveu que o evento numa fábrica a sul de São Paulo, onde o ex-Presidente Lula ia discursar, foi cancelado por motivos de segurança. A mudança levou a que o primeiro ato de campanha tenha lugar antes na Volkswagen.

