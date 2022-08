Lundin Mining estuda a venda das minas de Neves-Corvo

A Lundin Mining está a avaliar a venda na mina Neves-Corvo, de cobre e zinco, em Portugal por cerca de 1000 milhões de euros (1000 milhões de dólares), segundo fontes próximas da empresa canadiana citadas pela Bloomberg.

A empresa sediada em Toronto está a falar com potenciais assessores para a operação enquanto explora várias opções para a mina Neves-Corvo, situada no sul de Portugal, referem fontes que pediram anonimato.

Esta venda provavelmente atrairá o interesse de empresas de minas concorrentes. A eventual venda parece estar em andamento, mas nada impede que a Lundin decida manter o ativo. À Blooomberg, a empresa não quis fazer qualquer comentário.

A unidade de Neves-Corvo tem capacidade para produzir cerca de 2,6 milhões de toneladas de cobre por ano, segundo o site da Lundin. A sua mina de zinco está em expansão para poder atingir uma capacidade semelhante. Uma mudança global de combustíveis fósseis para energia limpa está a criar procura por materiais que podem ajudar a fornecer energia e transporte elétrico sem emissões.

A maior mineradora do mundo, a BHP Group Ltd., está entre as que estão em busca de ativos de cobre e níquel vitais para essa transição.

Recorde-se que as ações da Lundin caíram cerca de um terço em Toronto nos últimos 12 meses, dando à empresa um valor de mercado de 4,5 bilhões de dólares.

A Lundin também é negociada em Estocolmo. Em julho, a empresa elevou o seu orçamento de gastos e previu custos mais altos após relatar um prejuízo trimestral surpreendente.