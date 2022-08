Polícia detém suspeito de disparos que feriram oito israelitas em Jerusalém

A polícia israelita anunciou hoje a detenção de um homem suspeito de ter disparado contra um autocarro perto da Cidade Velha de Jerusalém, ferindo oito israelitas, num alegado ataque palestiniano.

"O terrorista está nas nossas mãos", disse o porta-voz da polícia, Eli Levy, à rádio pública israelita Kan. A seguir ao ataque, as forças de segurança israelita tinham invadido o bairro vizinho de Silwan, um bairro palestiniano, perseguindo o suspeito do ataque.

Após uma intensa operação policial na área, o suspeito do ataque entregou-se às autoridades e a alegada arma do crime foi apreendida, confirmou Levy.

Duas das vítimas estão em estado grave, incluindo uma mulher grávida com lesões abdominais e um homem com ferimentos de bala na cabeça e pescoço, de acordo com os hospitais israelitas que receberam os feridos.

O tiroteio ocorreu enquanto o autocarro esperava num estacionamento perto do Muro das Lamentações, considerado o local mais sagrado onde os judeus podem rezar.

Zaki Heller, porta-voz do Magen David Adom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha, disse que todos os feridos, uma mulher e seis homens, estavam conscientes quando os socorristas chegaram ao local do ataque, junto ao Túmulo de David.

As autoridades israelitas descreveram o ataque como um "ataque terrorista" cometido por palestinianos, enquanto o grupo islâmico Hamas celebrou o tiroteio como um "ato heróico de resistência".

O incidente acontece uma semana depois de Israel e a Jihad Islâmica Palestiniana (JIP) terem acordado um cessar-fogo, para colocar fim a uma escalada de violência de três dias, que deixou pelo menos 44 palestinianos mortos, incluindo 15 crianças, e mais de 360 feridos.