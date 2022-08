Pequim lança Livro Branco sobre a reunificação da China. O termo "pacífica" surge mais de 50 vezes

Menos de uma semana depois de ter cercado militarmente Taiwan, o Governo chinês lançou esta quarta-feira um Livro Branco sobre a reunificação da China onde a palavra “pacífica” aparece mais de 50 vezes. A ameaça do uso da força — diz o documento — “não visa, de forma alguma, os compatriotas chineses em Taiwan” e só ocorrerá como “último recurso”. É o primeiro livro do género em mais de duas décadas e difere do tom adotado pela imprensa oficial a propósito da “provocadora visita” a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi. Um jornal de língua inglesa de Hong Kong, o “South China Morning Post”, considerou-o “relativamente cordial”.

As manobras que decorreram até domingo no estreito de Taiwan foram as maiores desde o fim da guerra civil chinesa, em 1949, com mísseis balísticos a sobrevoarem a ilha pela primeira vez.