Presidente peruano aprova programa para expulsar estrangeiros que cometam crimes

O Presidente peruano ordenou que o programa 'Retorne ao seu país' seja iniciado através do Ministério da Administração Interna do Peru para que todos os estrangeiros que cometam crimes no Peru sejam expulsos".Pedro Castillo disse pretender travar “uma luta frontal contra o crime”, acrescentando que “não se pode permitir que as famílias peruanas, que merecem uma vida tranquila, em paz e liberdade, continuem a ser afetadas”.

O anúncio ocorre vários dias depois do primeiro-ministro peruano, Aníbal Torres, ter anunciado a intenção de apresentar um projeto de lei para alargar os crimes que implicariam a expulsão de cidadãos estrangeiros do território peruano.

A proposta incluiria crimes como o desrespeito pelas restrições impostas para conter a pandemia de covid-19 – incluindo a vacinação obrigatória –, a falta de documentos de identificação, a condução sem carta, o porte de armas de fogo ou explosivos sem autorização ou a posse de drogas e estupefacientes.

O Ministério Público do Peru abriu na quinta-feira uma sexta investigação preliminar contra Castillo, desta vez por alegados atos de corrupção na adjudicação de obras na sua região natal de Cajamarca.

No âmbito desta investigação, foi detida Yenifer Paredes, a irmã mais nova da primeira-dama que foi criada como filha pelo casal presidencial, por suspeita de tráfico de influências envolvendo um projeto de saneamento no distrito de Chota, em Cajamarca.

Na terça-feira, Castillo disse numa mensagem à nação que era vítima de uma "conspiração entre o Congresso, a Procuradoria-Geral da República e um setor da imprensa para desestabilizar a ordem democrática" e "tomar o poder ilegalmente".