Itamar Vieira Júnior: “Não depositamos todas as nossas esperanças nas eleições”

Autor de “Torto Arado”, vencedor do Prémio Leya 2018 e do Prémio Oceanos de 2020, o maior sucesso de vendas literárias no Brasil nas últimas décadas, Itamar Vieira Júnior, 43 anos, já vendeu mais de 350 mil exemplares do outro lado do Atlântico e está traduzido em 15 idiomas. Nasceu em Salvador, é doutorado em estudos étnicos e africanos e funcionário público no INCRA, organismo estatal que aplica a reforma agrária no Brasil, tendo por isso já recebido ameaças de morte. Conversou com o Expresso para o podcast “Brasileiros, que Tal?” e não se esquivou a confrontar os portugueses com o legado que deixaram aos brasileiros.

Traduza Brasil e os brasileiros?

O Brasil é terra de esperança. Acredito que somos frutos da esperança de muita gente que aportou aqui durante séculos. Aqui já estavam os povos originários e depois veio a imensa diáspora africana. Todos chegaram por motivos diferentes, nem todos de maneira espontânea, mas conservaram os sonhos e acredito que este país ainda há de se tornar o melhor sonho de todos os que aqui estiveram.