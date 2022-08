Homem mata 11 pessoas em Montenegro e é abatido pela polícia

Um homem em Montenegro começou a disparar aleatoriamente depois de uma disputa familiar e matou 11 pessoas nas ruas de uma cidade antes de ser morto a tiro pela polícia, informou esta sexta-feira a televisão estatal de Montenegro, citando fontes policiais.

A televisão estatal RTCG noticiou que o atirador de 34 anos feriu mais seis pessoas, incluindo um polícia, no bairro Medovina da cidade de Cetinje, perto da sede do antigo governo real. A cidade fica a 36 quilómetros a oeste de Podogrica, atual capital da pequena nação dos Balcãs.

Citando testemunhas, a RTCG disse que o atacante disparou aleatoriamente contra pessoas que andavam na rua, incluindo contra crianças. Quatro dos feridos foram transferidos para um hospital em Cetinje, enquanto outros dois com ferimentos graves foram enviados para o Centro Clínico em Podgorica. O local do ataque foi bloqueado pela polícia. A polícia ainda não emitiu um comunicado oficial sobre o incidente.

O primeiro-ministro de Montenegro, Dritan Abazovic, escreveu na sua conta do Telegram que houve "uma tragédia sem precedentes" em Cetinje, convidando a nação "a estar, nos seus pensamentos, com as famílias das vítimas inocentes, os seus familiares, amigos e todo o povo de Cetinje".