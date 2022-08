Falta de “condições de segurança” obriga a cancelar resgate de mineiros no México

As autoridades mexicanas cancelaram uma tentativa de resgate de dez mineiros desaparecidos desde há uma semana numa mina mexicana inundada, por não existirem "condições de segurança" para continuar com a operação, segundo vários meios de comunicação internacionais.

Na quarta-feira, um grupo de socorristas, juntamente com um mineiro voluntário e um mergulhador, entraram no poço quatro da mina de carvão de Agujita, na cidade de Sabinas, numa operação que durou cerca de três horas.

Após a missão, realizada para verificar o estado da mina, no estado de Coahuila, no norte do México, foi decidido adiar a operação de resgate. Ao chegarem ao fundo do foço, encontraram pilares de madeira e outros obstáculos que não lhes permitiram avançar nas buscas, explica o "El País".

Os socorristas conseguiram ainda realizar tarefas de limpeza, removendo obstáculos para acelerar a bombagem de água, já que a mina desabou quando os mineiros perfuraram um lençol freático, durante trabalhos de escavação. Horas antes, um mergulhador do exército mexicano desceu, numa grade de metal, para verificar as condições de visibilidade da mina.

Presos há uma semana, a 34 metros de profundidade

Os mineiros estão presos no subsolo há uma semana, a uma profundidade de 34 metros. Ainda não foi possível estabelecer comunicação com eles, não se sabendo sequer se estão vivos.

Várias centenas de salvadores, entre os quais soldados e mergulhadores militares, participam nas operações de socorro para salvar os mineiros, cujos familiares estão cada vez mais inquietos à medida que o tempo passa.

Os socorristas têm estado ocupados com a retirada de água no interior da mina (com uma profundidade de 60 metros), avançando lentamente devido ao elevado volume elevado de água acumulada. É precisamente isso que tem dificultado o resgate destes homens, explica o "El País".

Água nos poços dificulta as operações de resgate

Segundo dados da Secretaria da Defesa Nacional do México (SEDENA, na sigla original), o nível das águas na quarta-feira situava-se em 10,4 metros no poço um, 11,3 metros no poço dois e 16,4 metros no poço três.

Citado pelo jornal espanhol, Miguel Riquelme, governador de Coahuila, afirmou que, embora existam "obstáculos" à entrada das equipas de resgate nas galerias da mina, os trabalhos de retirada de água dos poços vão continuar, de modo a que os "socorristas possam retomar as operações de busca e salvamento".

Coahuila, a principal região produtora de carvão do Mexico, conheceu uma série de incidentes mineiros mortais ao longo dos anos. O pior acidente ocorreu na mina de Pasta de Conchos em 2006, quando morreram 65 mineiros.