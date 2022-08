Descida da água na mina alimenta esperança de salvamento de mineiros no México

A descida do nível de água graças a um bombeamento incessante fez nascer a esperança que salvadores possam penetrar, quarta ou quinta-feira, na mina mexicana inundada para encontrar 10 mineiros desaparecidos desde há seis dias, anunciou o governo na terça-feira.

As imagens recolhidas por um drone submarino, equipado com uma câmara, na segunda-feira, mostraram que obstáculos e correntes ainda tornavam arriscado o envio de mergulhadores para as profundezas da mina de Agujita, no estado de Coahuila, no norte, indicou a coordenadora nacional da defesa civil, Laura Velazquez.

Os responsáveis preferem esperar que o nível de água baixe ainda mais 1,50 metros para permitir “a entrada aos mergulhadores e salvadores”, declarou o Presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, à comunicação social.

Várias centenas de salvadores, entre os quais soldados e mergulhadores militares, participam nas operações de socorro para salvar os mineiros, cujos familiares estão cada vez mais inquietos à medida que o tempo passa.

Os esforços estão concentrados na bombagem da água que está na mina, que tem uma profundidade de 60 metros.

Segundo as autoridades, os mineiros estavam a fazer trabalhos de escavação quando perfuraram um lençol freático.

Coahuila, a principal região produtora de carvão do México, conheceu uma série de incidentes mineiros mortais ao longo dos anos. O pior acidente ocorreu na mina de Pasta de Conchos em 2006, quando morreram 65 mineiros.