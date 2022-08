Assassinos de afro-americano nos EUA condenados a segunda pena de prisão perpétua

Travis e Gregory McMichael, filho e pai brancos que ‘caçaram’ e mataram com uma caçadeira o afro-americano Ahmaud Arbery em 2020, foram esta segunda-feira sentenciados por um tribunal federal a uma segunda pena de prisão perpétua.

Travis McMichael, de 36 anos, foi condenado a uma segunda pena de prisão perpétua, acrescida de 10 anos por crimes de ódio, pela sua participação no assassínio de Arbery, um jovem afro-americano de 25 anos, a quem perseguiu e depois alvejou quando se encontrava a fazer desporto. Esta sentença soma-se a uma igual decidida no início do ano por um tribunal estadual.

O pai de Travis, Gregory McMichael, que também participou no crime, foi igualmente condenado pelo tribunal federal. O vizinho William ‘Roddie’ Bryan, que terá participado e filmado a perseguição, foi hoje condenado a 35 anos de prisão por um crime federal de ódio e por tentativa de sequestro. Bryan havia sido condenado no início de 2022 a prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, no Tribunal Superior do condado de Glynn, no Estado da Geórgia.

O assassínio de Arbery, ocorrido em 23 de fevereiro de 2020, passou despercebido durante meses, até que foi divulgado na internet um vídeo, gravado por Bryan com o seu telemóvel, em que se mostrava o jovem a ser intercetado pelos McMichael e, depois de o perseguir e encurralar com a sua camioneta, a alvejá-lo à queima-roupa com uma caçadeira.