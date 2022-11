UE expressa apoio a povo cubano depois de incêndio em tanques de petróleo

A União Europeia expressou hoje o seu apoio ao povo cubano, na sequência do incêndio na zona industrial da província de Matanzas, no oeste da ilha, que provocou pelo menos um morto, 121 feridos e 17 bombeiros desaparecidos.

“Face ao trágico incêndio num tanque de armazenamento de petróleo bruto em Matanzas, Cuba, expresso a minha solidariedade às vítimas e transmito o apoio da União Europeia ao povo cubano nestes tempos difíceis”, disse o alto representante para a Política Externa, Josep Borrell, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O incêndio começou na sexta-feira passada, quando um raio atingiu um dos oito tanques de combustível da zona industrial.

As autoridades cubanas indicaram que mais de 1.000 pessoas foram retiradas do local e que as operações continuam para retirar os que vivem em lugares vulneráveis perto da zona do incidente.

Este incêndio aconteceu apenas três meses depois de uma explosão no hotel Saratoga, em Havana, que provocou 47 mortos.

O Governo cubano já anunciou que pediu ajuda a especialistas internacionais de “países amigos”, com experiência no setor petrolífero, para controlar o incêndio provocado por um raio, que causou várias explosões e acabou por alastrar o fogo a outro tanque.