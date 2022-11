Israel aceita trégua na Faixa de Gaza proposta pelo Egito, hospitais de Gaza à beira do colapso

Israel aceitou hoje uma trégua na Faixa de Gaza, proposta pelo Egito, onde 31 palestinianos, incluindo seis crianças, morreram, disse uma fonte dos serviços de segurança egípcios à AFP, acrescentando que o Cairo aguarda agora a resposta palestiniana.

"O lado israelita aceitou a trégua", disse à AFP aquela fonte, que não quis ser identificada, sem dar mais detalhes.

Uma fonte do grupo palestiniano confirmou à AFP que as negociações estão em andamento.

Hospitais sem eletricidade, à beira do colapso

Os serviços de saúde na Faixa de Gaza serão interrompidos dentro de 48 horas, por falta de eletricidade, anunciou hoje o ministério, após a escalada de violência com Israel, que está a bloquear a entrada de combustível no enclave palestino.

“Em 48 horas, os serviços de saúde vão parar, após a interrupção da operação da central elétrico e o esgotamento de combustível nos geradores dos hospitais”, informou o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, citado pela EFE.

Caso tal se concretize, agravar-se-á a crise humanitária enfrentada pelo enclave palestino, onde 31 pessoas foram mortas e pelo menos 265 ficaram feridas desde o início da atual escalada de violência entre o Exército israelita e a Jihad Islâmica Palestiniana (YIP), na sexta-feira.

As passagens de fronteira com Israel, incluindo a de Kerem Shalom, por onde o combustível entra, estão fechadas desde terça-feira, antes mesmo do início das hostilidades.

Após a interrupção da operação da central elétrica, no sábado, os mais de dois milhões de pessoas que vivem na sobrelotada Faixa de Gaza têm apenas quatro horas de eletricidade por dia.