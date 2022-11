Independência do Brasil. Cumprir o imenso Portugal é sonho que demora

universal history archive/universal images group via getty images

Relações entre colonizados e colonizadores, tirando o verniz diplomático, são complexas. Brasil e Portugal não constituem exceção. Os movimentos migratórios de quem vem e de quem vai alternaram-se ao longo da história. Hoje são os brasileiros que atravessam o Atlântico, candidatam-se a vistos gold e procuram a nacionalidade portuguesa. Nem sempre foi assim. Entre os dois países houve levas de imigrantes económicos e exilados políticos. Nos anos 50 e 60, os democratas fugiam do salazarismo para o Brasil. Em 1974 foi a vez de os descontentes com a Revolução dos Cravos procurarem o Brasil para protegerem os seus ativos financeiros.

Independente há 200 anos, o Brasil é muito mais americano do que português. A cultura de Hollywood e da Disneyland tem muito mais apelo do que o cinema ou a música de Portugal, que quase ninguém conhece. A língua, no entanto, permanece como maior elo. Em função dela, a literatura portuguesa sempre teve estatuto especial. De Camões a Eça, de Pessoa a Saramago, estende-se a todos os contemporâ­neos, inclusive aos escritores dos países africanos lusófonos, como Mia Couto ou José Eduardo Agualusa.