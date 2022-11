Angolanos apelam à limpeza de "milhões de falecidos" dos cadernos eleitorais

Um grupo de cidadãos residentes em Angola e na diáspora lançou uma petição dirigida à Comissão Nacional Eleitoral (CNE) angolana, em que exige a purga dos cadernos eleitorais de “milhões de pessoas falecidas”. Lançada há dois dias, a iniciativa conta, até agora, com 138 assinaturas.

Segundo o texto da petição - que tem como primeiros signatários Ulika Gisela P. F. dos Santos, Manuel Fragoso, Laura Macedo, Manuel L. Dias dos Santos e Gabriel Baguet Júnior - há diversas falhas no cadastro nacional de cidadãos eleitores que, alegam, está “ensombrado com o registo de milhões de pessoas falecidas”, atribui um número não identificado de “duas mesas a um único eleitor capacitado”, ou estipula o local de voto “a milhares de quilómetros da residência” de eleitores. Os signatários alegam ainda que o atual sistema exclui o direito de voto a um número, também não identificado, de eleitores na diáspora, que pela primeira vez podem votar nas eleições agendadas para 24 de agosto.

Estas irregularidades, sublinham os peticionários, constituem argumentos que justificam a “pré-disposição para a impugnação do processo eleitoral” junto do Tribunal Constitucional angolano, ação eventual para a qual estão já a contactar possíveis patronos jurídicos.

Os signatários exigem, assim, à CNE que devolva ao processo eleitoral “a necessária transparência e aos cidadãos eleitores a necessária confiança nas instituições” e decida “de imediato pela reposição das normas regulamentares e subsequente correção das irregularidades”.

“A não-conformidade com o inscrito na Constituição” irá conduzir à “revogação e impugnação do processo eleitoral”, anuncia o texto.

“Pusemos a petição no ar há 48 horas. O nosso objetivo é que a petição possa chegar ao maior número de cidadãos angolanos, quer em Angola quer no exterior do país. Já assinaram 138 signatários. É nossa intenção organizar na próxima semana conferências de imprensa presenciais em Lisboa e em Luanda”, disse à Lusa Gabriel Baguet Júnior, um dos promotores.

“A nossa intenção é que esta petição chegue à presidente da Comissão Europeia, ao secretário-geral das Nações Unidas e a outros organismos internacionais, porque defendemos que é importante que estas eleições sejam, de facto, justas, transparentes e livres”, anunciou ainda o ativista.

A petição, ainda segundo Baguet Júnior, não tem “qualquer” motivação partidária, resulta de “uma postura absolutamente livre, é um exercício de cidadania consciente”. “A nossa preocupação é que o registo eleitoral seja integralmente transparente”, afirma a mesma fonte.

A polémica em torno dos mortos com capacidade eleitoral ativa constantes no FICM arrasta-se há semanas em Angola, vários partidos e organizações da sociedade civil tomaram já posição sobre o caso.