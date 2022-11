Doze peregrinos polacos mortos e 30 feridos em acidente de autocarro na Croácia

Doze peregrinos polacos morreram e cerca de trinta ficaram feridos hoje num acidente no norte da Croácia num autocarro que se dirigia ao santuário católico de Medjugorje, na Bósnia, segundo o balanço mais recente das autoridades croatas e polacas.

O acidente aconteceu de manhã cedo, numa autoestrada, a cerca de 60 quilómetros a norte de Zagrebe, a capital croata. O autocarro, que se dirigia para a cidade, “desviou-se da rota e caiu na berma ao lado da autoestrada”, disse à AFP um porta-voz da polícia, Matko Muric.

Onze pessoas foram encontradas mortas no local do acidente e uma pessoa gravemente ferida acabou por morrer no hospital, adiantou o ministro croata do Interior, Davor Bozinovic, em conferência de imprensa em Varazdin, norte do país.

Cerca de 30 pessoas ficaram feridas, das quais 18 com gravidade, e foram transportadas para vários hospitais de Zagrebe, disse a diretora dos serviços de urgência croatas, Maja Grba Bujevic, acrescentando que 16 equipas de emergência médica foram enviadas para o local.

A mesma responsável adiantou ainda que não há crianças entre os mortos e feridos.

Um porta-voz do ministério polaco dos Negócios Estrangeiros, Lukasz Jasina, disse à televisão TVN24 que “todas as vítimas são cidadãos polacos” e que o autocarro tinha matrícula de Varsóvia.

Já o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, escreveu na sua conta no Twitter que o autocarro transportava peregrinos polacos para o santuário mariano na Bósnia, visitado todos os anos por centenas de milhares de pessoas, entre as quais muitos polacos.

O chefe do executivo polaco adiantou ainda que o ministro da Saúde, Adam Niedzielski, e o ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros, Marcin Przydacz, chegam ainda hoje à Croácia.

O trânsito é particularmente intenso durante o verão nas estradas da Croácia, que acolhe todos os anos milhões de turistas, sobretudo na costa do Adriático.

Os turistas polacos encontram-se entre os mais numerosos: entre janeiro e julho deste ano 580 mil turistas polacos viajaram até à Croácia.