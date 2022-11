Rastrear voos de famosos já se tornou numa 'febre em todo o mundo'. O recorde foi o de Nancy Pelosi, visto por quase três milhões

É uma moda que ganha cada vez mais adeptos em todo o mundo: acompanhar as viagens de avião ou em jatos privados feitas de forma confidencial por artistas de cinema, empresários, governantes ou mesmo 'dealers' de droga. Esta possibilidade tornou-se popular graças aos sistemas de rastreio de voos, que permitem acompanhar o percurso de qualquer aeronave em tempo real para todos os destinos no mundo, e tem causado dissabores a muitas celebridades, que consideram ser uma forma de 'vasculhar' as suas vidas privadas.

O mais recente sinal desta 'febre' popular foi o voo que Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, fez a Taiwan a 2 de agosto - e que ficou na história como o voo mais rastreado de todos os tempos, visto por 708 mil pessoas quando o avião chegou a Taipé, num percurso parcialmente acompanhado por 2,9 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Flightradar24, um dos maiores sites de rastreamento de voos a nível mundial.

Este recorde foi invulgar e com resultados "sem precedentes" como descreve a Flightradar24, tendo em conta que o avião que transportava Nancy Pelosi não era um voo qualquer e despertava irritações na China, que não reconhece a independência de Taiwan, questionando-se se a responsável dos EUA conseguia cumprir a promessa de visitar a nação insular. Numa viagem envolta em sigilo, Pelosi acabou por ir de Kuala Lumpur para Taipé a bordo de um jato Boeing C-40C operado pela Força Aérea dos EUA, num voo que se tornou histórico ao tornar-se o mais rastreado de sempre por pessoas comuns em todo o mundo.

Os sistemas rastreadores de voos são cada vez mais usados para verificar voos que estão com atraso, mas também estão a ser usados como forma de apurar - e tornar pública - a pegada ambiental de celebridades que usam os seus jatos particulares para deslocações frequentes, numa altura em que as alterações climáticas estão na ordem do dia e as emissões excessivas de carbono são cada vez mais escrutinadas.

Um numero crescente de celebridades está a ficar sob fogo devido à poluição gerada pelos seus aviões particulares, que agora passa a estar visível aos olhos de toda a população. Um dos casos mais mediáticos é o da cantora Taylor Swift, considerada uma das dez artistas norte-americanas que mais emissões geram na atmosfera com impacto nas alterações climáticas - ao todo, 3.376,64 toneladas de CO2 entre janeiro e agosto deste ano, num volume quase 500 vezes superior à media que uma pessoa normal gera por ano.

Os dados relativos aos jatos de Taylor Swift foram apurados pela empresa britânica Yard, com base em informações do rastreador de voos Celeb.Jets, que disponibiliza dados de deslocações aéreas feitas por celebridades em tempo real na rede Twitter. Também os jatos particulares do 'rapper' Travis Scott ou da 'influencer' Kylie Jenner se têm destacado entre os mais 'vasculhados' através de sistemas de rastreamento de voos.

Além do voo de Pelosi, o rastreador Flightradar24 teve vários outros momentos de pico de audiência, em particular quando cerca de 550 mil pessoas acompanharam o voo de fuga do líder da oposição russa, Alexei Navalny, no seu regresso a Moscovo em 2021 para enfrentar a prisão.

Com a guerra na Ucrânia, milhares de pessoas também têm rastreado o Global Hawk da Força Aérea dos EUA para 'perscrutar' detalhes sobre voos militares no Mar Negro durante a invasão russa, tendo sido o site também muito procurado para acompanhar a caótica situação de evacuação que decorreu no Afeganistão. Entre outros sistemas rastreadores de voos, destacam-se o FlightAware, o Kayak ou o Flight-Radar.EU.