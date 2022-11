Cimeira de Sochi. Um quer mais negócios, o outro mais segurança. Putin e Erdogan já não se reuniam… há 17 dias

Encontraram-se há menos de um mês, numa cimeira em Teerão, mas os assuntos — e em especial os problemas — que partilham justificaram novo encontro. Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, presidentes da Rússia e da Turquia, respetivamente, encontraram-se esta sexta-feira na cidade russa de Sochi, ribeirinha ao Mar Negro.

“Espero que hoje possamos assinar um memorando relevante sobre o desenvolvimento dos nossos laços comerciais e económicos”, afirmou o chefe de Estado russo, enquanto os dois se sentavam para conversar. “Acredito que [este encontro] abrirá uma página totalmente diferente nas relações turco-russas.”

Cercada por amplas sanções internacionais, a Rússia tem na Turquia (um gigante com mais de 85 milhões de habitantes) um parceiro económico precioso neste contexto de aperto. Já para Ancara, a Rússia é fundamental para poder defender o seu interesse no vespeiro da vizinha Síria. “Acredito que a nossa forma de lidar com os acontecimentos na Síria nesta altura também trará alívio à região”, disse Erdogan.

A mediação que deu estatuto a Erdogan

Erdogan chegou a Sochi com o seu estatuto internacional reforçado após mediar com êxito o acordo que permitiu a retoma, esta semana, das exportações de cereais ucranianos e de alimentos e fertilizantes russos. Esta sexta-feira, zarparam dos portos do Mar Negro três navios ucranianos carregados.

O acordo esboçou um primeiro entendimento entre Moscovo e Kiev, desde o início da guerra, e fez o mundo respirar de alívio perante a iminência anunciada de crise alimentar à escala global.

A cimeira de Sochi terá servido para Erdogan apresentar a Putin a contrapartida pelos seus esforços de mediação: a “luz verde” de Moscovo para mais uma investida militar sobre as forças curdas, no norte da Síria, do outro lado da fronteira.

Na Síria, a Rússia foi o garante da sobrevivência política do Presidente Bashar al-Assad e hoje controla grande parte do espaço aéreo do norte do país. A minoria curda síria, que se concentra nessa zona, partilha do sonho de um Estado próprio, o que implica a cedência de território por parte de vários países. A Turquia seria amputada da maior fatia.

“Estamos determinados em erradicar os grupos maus que visam a nossa segurança nacional desde a Síria”, afirmou Erdogan na cimeira de Teerão de 19 de julho, onde Rússia e Irão se manifestaram contrários a uma ofensiva turca.

Controladas pelas forças curdas, designadas por Unidades de Proteção Popular (YPG, na sigla inglesa), as cidades sírias de Tal Rifaat e de Manbij são potenciais alvos. As YPG têm ligações ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), um grupo separatista que tem, desde há décadas, uma rebelião armada contra o poder central turco e é considerado uma organização terrorista por Ancara e pela União Europeia.

O homem-forte turco não foi só

Paralelamente ao encontro cara a cara entre Putin e Erdogan, a cimeira de Sochi passou por reuniões sectoriais entre as duas delegações. O presidente turco levou consigo uma delegação de peso que incluia os ministros dos Negócios Estrangeiros, Defesa, Energia, Finanças, Comércio e Agricultura, e ainda o chefe dos serviços secretos.

Este aparato governativo indicia forte investimento numa nova relação bilateral. Mas, atendendo à atual conjuntura internacional, dois assuntos revelaram-se particularmente urgentes.

ENERGIA

No ano passado, a Rússia forneceu à Turquia 45% das suas necessidades de gás. Ancara quer minimizar a dependência das importações e está a desenvolver uma central nuclear a ser construída por uma empresa russa, no sul do país. “É muito importante que o calendário acordado funcione e que [a central de] Akkuyu seja concluída no prazo previsto”, disse Erdogan, antes da partir para Sochi. A conclusão do projeto está prevista para 2025.

ARMAMENTO

Apesar de ter criticado a invasão russa da Ucrânia e de ter fornecido armas a Kiev, a Turquia desafinou da esmagadora maioria dos países ocidentais e não aplicou sanções à Rússia. Sochi revela que a relação tem potencial para crescer. Na guerra da Ucrânia, os drones Bayraktar TB2, de fabrico turco, revelaram-se uma arma poderosa para os ucranianos retardarem o avanço das forças russas.

Notícias recentes, que deram conta do interesse russo em adquirir drones de fabrico iraniano, expuseram a urgência que este assunto tem para Moscovo. Na cimeira de Teerão, Putin terá sugerido a Erdogan a instalação de uma fábrica de drones na Rússia. O impacto da proposta não ficará circunscrito aos dois países, já que a Turquia é membro da NATO.