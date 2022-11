Presidente do Conselho Europeu apela para a conclusão da investigação à explosão de Beirute

O presidente do Conselho Europeu apelou esta quinta-feira para que se conclua a investigação à explosão que devastou o porto de Beirute e bairros vizinhos, que provocou mais de 200 mortos, 6.500 feridos e milhares de famílias desalojadas. O apelo de Charles Michel foi feito no dia em que se completam exatamente dois anos da ocorrência da “tragédia”.

“Concluir a investigação desta tragédia sem mais demora é a chave para a justiça a atribuição de responsabilidades”, afirmou Michel, através da sua conta pessoal no Twitter. O belga assegurou, também, que a União Europeia (UE) está “determinada a apoiar as reformas e estabilidade de que o Líbano necessita para enfrentar a grave crise socioeconómica”.

No sábado passado, a UE instou o Líbano a formar um novo Governo após as eleições parlamentares de 15 de maio e a aplicar as reformas económicas necessárias para concretizar o acordo assinado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), no sentido de recolocar o país na senda da recuperação e do crescimento.

Ainda na semana passada, o Conselho da UE decidiu alargar o quadro jurídico ao abrigo do qual pode impor sanções individuais a pessoas e entidades responsáveis por minar a democracia ou o Estado de direito no país, por exemplo, ao colocar obstáculos à formação de um Governo.