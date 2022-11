“Ou ninguém sabe o que aconteceu ou foi muito sinistro para revelar”: justiça é vítima da elite política dois anos após explosão em Beirute

Era uma tarde de calor medonho. O relógio marcava as 18h07, quando uma violenta explosão abalou Beirute, capital do Líbano, no dia 4 de agosto de 2020. Muitos dos habitantes, habituados a viver sobre um barril de pólvora, pensaram que a cidade poderia estar a ser bombardeada. Mas não estava. Aquilo era diferente, era maior, até que 30 segundos depois se tornou ainda pior quando se deu a segunda explosão, ainda mais forte do que a primeira. A onda de choque atingiu um raio de dez quilómetros e partiu os vidros das casas. Nas ruas, só estilhaços, só gente em farrapos.

