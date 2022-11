Covid-19. Alívio das restrições multiplica por dez entradas e saídas de passageiros entre Macau e China

As restrições de controlo da covid-19 foram aliviadas a partir desta quarta-feira em Macau e os trabalhadores chineses não residentes no território atravessaram aos milhares a fronteira em direção à China.

Ao todo, 39.600 viajantes saíram da ou entraram na cidade, um total que multiplica por mais de dez as travessias daquela fronteira no dia anterior. “Os viajantes eram na maioria trabalhadores não residentes [em Macau], 8900 entraram e 30.700 saíram”, disse Lei Tak Fai, chefe de relações públicas da Polícia de Segurança Pública citado, pelo jornal “The Macao News”.

O aumento súbito do número de viajantes provocou atrasos no aeroporto, onde os passageiros chegaram a esperar oito horas pelo embarque. “Não temos pessoal suficiente [em sistemas sanitários fechados] para executar todas as medidas necessárias nas chegadas”, explicou Leong Iek Hou, chefe da divisão de prevenção e controlo de doenças transmissíveis da Agência de Saúde.

Hou disse que estão a ser feitos esforços para facilitar o processamento dos documentos através, por exemplo, da digitalização da maior parte, de forma a reduzir o tempo de espera. “Vamos avaliar que medidas será preciso aplicar aos diferentes sectores da população no final do presente período. Se fizermos testes periódicos será mais fácil encontrar os casos escondidos na comunidade. Vamos anunciar os grupos de alto risco e as medidas que vão ter de ser aplicadas no futuro próximo”, disse Leong Iek Hou.

“As medidas são inconvenientes para os passageiros, mas queremos garantir segurança para toda a gente”, afirmou por sua vez Lei Wai Seng, diretor clínico do Centro Hospitalar Conde de São Januário, explicando que os testes rápidos não substituem os testes com ácido nucleico que os viajantes devem fazer quando chegam do estrangeiro de avião.

O aumento dos viajantes devido ao alívio das medidas sanitárias coincide com o anúncio de que a quarta dose da vacina anti-coronavírus começa a ser administrada esta quinta-feira à população em geral. Os maiores de 60 anos, pessoas com imunodepressão e pessoas em lares serão os primeiros a tomá-la.