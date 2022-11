Manchas vermelhas no Oceano Pacífico: o “mistério” está relacionado com a pesca

Ao sobrevoar o Oceano Pacífico na semana passada, um piloto no cockpit de um avião a cerca de 9500 metros de altitude captou fotografias e filmou umas misteriosas manchas vermelhas brilhantes.

“Não tínhamos ideia do que estávamos a ver”, contou Dustin Maggard à CNN. “Estávamos a fazer piadas sobre resultarem de algum tipo de exercício militar ou de uma invasão alienígena.”

Depois de as imagens serem divulgadas na internet, começaram as tentativas para adivinhar que manchas eram aquelas. A possibilidade de estar em causa a erupção de um vulcão subaquático ou de estarem relacionadas com um “objeto flutuante não identificado” foram apenas duas das apostas, assim como a possibilidade de resultar de algo ao estilo da dimensão alternativa Upside Down, popularizada pela série Stranger Things.

Na verdade, o que foi avistado foram as luzes usadas pelos pescadores para atraírem peixes como o saury do Pacífico, que é semelhante à cavala. “Eram navios de pesca comercial que pescavam o saury do Pacífico, utilizando matrizes vermelhas muito brilhantes de luzes LED”, explicou Neil Jacobs, especialista em modelação meteorológica, à CNN.

O perito introduziu a localização e data do voo num site onde é possível consultar os navios de pesca pelo nome. “É possível vê-los, literalmente, a partir do Espaço”, garante Jacobs. E assim foi desvendado o mistério.