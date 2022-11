Guiné-Bissau: que significa o “sucesso total” da visita de Emmanuel Macron, que pediu a António Costa mais apoio a Bissau?

Durante a visita do Presidente francês à Guiné-Bissau, Emmanuel Macron conquistou a condenação da guerra na Ucrânia pelo Presidente Umaro Sissoco Embaló, que classificou o encontro como “um sucesso total”. De caminho, Macron telefonou ao primeiro-ministro de Portugal, António Costa, pedindo-lhe que apoiasse o desenvolvimento daquele país da África Ocidental, um dos mais pobres do mundo, que detém no presente a liderança da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO).

