Hungria e Turquia. Na guerra, há vantagens no funambulismo

Primeiro lentamente, depois de repente, a guerra na Ucrânia veio dividir o mundo quase como nos tempos da Guerra Fria. Mas, como a História nunca se repete exatamente como foi, parte dos países da Europa está agora do lado oposto ao de então (na União Europeia e na NATO, não na órbita soviética). No meio terão ficado a Turquia e a Hungria, num exercício de equilibrismo que lhes tem garantido dividendos. Por causa da guerra e do conceito de ‘unanimidade’ nas alianças, tanto o primeiro-ministro da Hungria como o Presidente da Turquia têm lugar bem próximo do ouvido de quem manda em duas instituições fulcrais no Ocidente. Se a UE e a NATO podiam, antes da invasão, ir protelando as exigências das suas periferias, agora precisam dos votos de todos os seus membros para tomar decisões estruturais.

Ninguém acredita que o húngaro Viktor Orbán ou o turco Recep Tayyip Erdogan tenham intenção de fazer parte da orla russa de influência. Não há especial simpatia entre os respetivos povos e o regime instalado em Moscovo, mas o caso da Hungria é mais complexo. Na UE, o voto de Orbán conta tanto como o dos demais dirigentes, por muito europeístas que sejam, por muita oposição que lhe façam.