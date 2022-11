Espanha. A dificuldade de legislar sobre prostituição e canábis

No final de 2022 a lei espanhola passará a regulamentar dois dossiês relevantes para as liberdades públicas. Após longos debates, que decorreram em paralelo no Parlamento, o uso terapêutico da canábis e a prostituição terão amparo jurídico. Os deputados confiam que as disposições possam entrar em vigor ainda este ano.

No tocante à canábis, a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários terá de elaborar em seis meses os regulamentos para prescrição desta droga com objetivos exclusivamente clínicos. Fica para mais tarde a regulamentação do seu uso recreativo. Já quanto à prostituição, foram adotadas medidas para punir quem lucra com tal atividade, sobretudo os proxenetas. O objetivo final dos legisladores, encabeçados pelos do governante Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) é a abolição total do comércio sexual.