As duas maiores editoras de livros dos EUA podem vir a juntar-se, mas Biden está contra

O maior grupo editorial dos Estados Unidos da América pode vir a ficar ainda maior. A notícia avançada pelo jornal "The New York Times" diz que a Penguin Random House quer adquirir a rival Simon & Schuster.

Foi até fechado um acordo em 2020, mas o governo de Joe Biden não apoia a venda e entrou com um processo de 2,18 biliões de dólares para a bloquear. E esta não é a primeira vez que aborda de forma agressiva questões sobre a política de concorrência.

A justificação pode recair sob a não desejada mudança no cenário literário americano, conhecido por ter “As Cinco Grandes [editoras]” número que diminuiria para quatro. Mas sobretudo porque o Departamento da Justiça diz que “essa fusão geraria muita consolidação na indústria editorial, criando o chamado monopsónio”, uma forma de mercado em que um vendedor detém demasiado poder sobre os consumidores e os fornecedores.

O que poderia significar um forte impacto negativo não só para as editoras mais pequenas — por estarem a competir com uma concorrente massiva — mas também para os autores e os próprios leitores.

Isto porque, segundo o governo de Biden, ao “diminuir o número de grandes editoras – que têm orçamentos para competir com mais frequência pelos maiores livros – haveria menos concorrência pelos títulos. O que, por sua vez, reduziria os adiantamentos pagos aos seus autores.”

A Bertelsmann, proprietária da editora Penguin Random House, responde, segundo o "The New York Times", que “a aquisição aumentaria a concorrência no sector e beneficiaria autores e leitores”, por dar acesso aos autores da Simon & Schuster à sua cadeia de suprimentos e redes de distribuição, geralmente consideradas as melhores do ramo.

É possível antecipar o impacto nos negócios e cultura editorial, já que a Penguin Random House “tem mais de 90 chancelas e lança cerca de 2000 livros por ano. Se a fusão acontecer, ganhará mais de 30 selos da Simon & Schuster e os seus cerca de 1000 títulos por ano”, tendo por base o jornal "The New York Times".

A principal editora dos EUA já possui os principais recursos de impressão e distribuição do sector americano e, caso a compra se realize, iria adicionar ao seu monopólio os armazéns da Simon & Schuster, bem como o seu negócio de distribuição com uma rede de editoras menores. O que a tornaria uma rival massiva numa competição injusta.

A decisão vai ser tomada pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia. O julgamento começa na segunda-feira e será presidido pela juíza Florence Pan.

Se o tribunal decidir terminar com o negócio, a Penguin Random House terá de pagar uma taxa de cerca de 200 milhões de dólares à Paramount Global detentora da Simon & Schuster. Por outro lado, também não será bom para a Simon & Schuster, já que “será alienada de uma forma ou de outra” da Paramount Global, segundo documentos do tribunal citados pelo jornal "The New York Times".