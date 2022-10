Jornalista cubano de 60 anos condenado a 15 anos de prisão por fazer “propaganda inimiga” como ativista

Além do jornalista cubano Lázaro Yuri Valle Roca sentenciado com 15 anos de prisão por delitos de “propaganda inimiga de caráter continuado", outros três opositores foram condenados a sete anos de prisão também pelos delitos de “propaganda inimiga”. Sabe-se que o jornalista sofria de problemas renais e desde 15 de junho aguardava julgamento no Centro Penitenciário Combinado del Este, em Havana, alegadamente sem assistência médica adequada.

O conteúdo da sentença foi divulgado na véspera nas redes sociais pela esposa de Roca, Eralidis Frometa.

De acordo com a Lusa, o Tribunal Provincial Popular de Havana considerou provado que Valle Roca e Alien Tijerino Castro – sentenciado com quatro anos – integram a organização não-governamental (ONG) Delibera, considerada “ilícita”. Na mesma sentença apontou-se também que os condenados organizaram uma manifestação a 4 de junho, que foi filmada e publicada na conta de Facebook da Delibera por Valle Roca. Dias depois, acrescenta a sentença, os condenados deitaram fora os panfletos impressos em diferentes pontos, enquanto o jornalista gravava para depois publicar nas redes da ONG.

O caso de Valle Roca, que tem 60 anos, foi mencionado com especial atenção no relatório semestral sobre Cuba da Sociedade Interamericana de Imprensa, apresentado em abril.

Num comunicado, o Instituto Cubano pela Liberdade de Expressão e Imprensa condenou a sentença contra o jornalista e exigiu a sua libertação imediata. Da mesma forma, a ONG Observatório Cubano de Direitos Humanos, com sede em Madrid, também condenou a condenação de Lázaro Yuri Valle Roca. Já os meios oficiais cubanos não referiram o caso.