Pelo menos oito mortos em incêndio num albergue em Moscovo

Pelo menos oito pessoas morreram e outras oito ficaram feridas num incêndio ocorrido na quinta-feira à noite num albergue em Moscovo, localizado no primeiro andar de um edifício residencial, informou, nesta sexta-feira, o Ministério de Emergências da Rússia.

De acordo com uma nota oficial do Ministério, o incêndio ocorreu num albergue localizado na rua Alma-Atínskaya, sudeste da capital russa.

"Foram encontradas oito pessoas sem sinais de vida", refere o Ministério, acrescentando que os oito feridos foram transportados para um hospital de Moscovo.

As estimativas iniciais indicam que a causa do incêndio foi uma falha elétrica e que os inquilinos do albergue não puderam sair devido às grades que cobriam as janelas do primeiro andar do prédio.

A polícia já abriu um processo criminal para esclarecer as causas do incêndio.