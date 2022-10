Ofensiva diplomática: da Rússia com amor (a África)

Perante o grupo reunido para o receber em Oyo, 400 km a norte da capital da República do Congo, Brazzaville, Sergei Lavrov defendeu o ataque com mísseis ao porto ucrania­no de Odessa pelas forças militares russas. Este aconteceu um dia após o acordo que a Rússia assinou com a Ucrânia para reiniciar a exportação de cereais a partir daquele país. “Não há nada no acordo [Iniciativa dos Ce­reais do Mar Negro] assinado sobre os cereais a 22 de julho que nos proíba de continuar a nossa operação especial”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, justificando a ofensiva como sendo dirigida a instalações militares. Pouco importou que o secretário-geral da ONU, António Guterres, tivesse considerado a assinatura “um acordo para o mundo”, “um farol de esperança” para ultrapassar a crise alimentar e a inflação, que se tem revelado fatal para as populações vulneráveis.

Lavrov falava no segundo de quatro destinos no continente africano: Egito, República do Congo, Uganda e Etiópia. As visitas visam fazer passar a narrativa de Moscovo em encontros com declarações desenhadas para sossegar os novos e reconquistar os velhos amigos africanos. O diplomata russo ofereceu aos anfi­triões a certeza cirúrgica da “operação especial” russa em território ucraniano desde 24 de fevereiro: “O terminal de cereais no porto de Odessa encontra-se a grande distância da área militar”, garantiu. Não há, por isso, impedimento a que se retome de imediato a exportação de cereais.